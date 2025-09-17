Скидки
«Это микрокосмос». Леброн — о рекорде по количеству набранных очков в истории НБА

«Это микрокосмос». Леброн — о рекорде по количеству набранных очков в истории НБА
Комментарии

40-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), лёгкий форвард калифорнийского клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Леброн Джеймс высказался насчёт того, что является рекордсменом лиги по общему количеству набранных очков — на его счету 50 473 очка.

«Это микрокосмос моей карьеры, моего упорного труда, преданности своему делу и моей любви к игре. Я потратил столько часов, пытаясь стать лучшим… Это мгновение является знаком того, что упорный труд окупается. Всегда здорово, когда происходят моменты, когда понимаешь, что труд действительно окупается», — приводит слова Джеймса портал Fadeaway World.

Комментарии
