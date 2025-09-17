Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Аналитик: Леброн образца 2018 года — это лучший баскетболист в истории

Аналитик: Леброн образца 2018 года — это лучший баскетболист в истории
Комментарии

Американский аналитик Джейсон Тимпф заявил, что соотечественник Леброн Джеймс, который в 2018 году выступал за «Кливленд Кавальерс», является лучшим баскетболистом в истории.

«Леброн образца 2018 года — это лучший баскетболист в истории этого вида спорта. Это был последний год, когда Леброн был по-настоящему выдающимся спортсменом, но это был также его пик как игрока, бросающего мяч, плеймейкера и в целом как лидера. К сожалению, это совпало с худшим составом, с которым он когда-либо играл. Но это также позволило нам увидеть уникальное явление в баскетболе: трудности заставляют людей раскрыться по максимуму», — приводит слова Джеймса портал Basketball Network.

Материалы по теме
«Это микрокосмос». Леброн — о рекорде по количеству набранных очков в истории НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android