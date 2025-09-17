Аналитик: Леброн образца 2018 года — это лучший баскетболист в истории

Американский аналитик Джейсон Тимпф заявил, что соотечественник Леброн Джеймс, который в 2018 году выступал за «Кливленд Кавальерс», является лучшим баскетболистом в истории.

«Леброн образца 2018 года — это лучший баскетболист в истории этого вида спорта. Это был последний год, когда Леброн был по-настоящему выдающимся спортсменом, но это был также его пик как игрока, бросающего мяч, плеймейкера и в целом как лидера. К сожалению, это совпало с худшим составом, с которым он когда-либо играл. Но это также позволило нам увидеть уникальное явление в баскетболе: трудности заставляют людей раскрыться по максимуму», — приводит слова Джеймса портал Basketball Network.