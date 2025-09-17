Скидки
ESPN озвучил необычные требования окружения Леонарда по контракту к клубам НБА

Команда звёздного форварда «Лос-Анджелес Клипперс» Кавая Леонарда, возглавляемая его дядей Деннисом Робертсоном, изложила ряд требований к «парусникам» по контракту. Об этом сообщает журналист Бакстер Холмс из ESPN.

По сведениям источника, Робертсон просил от «Клипперс» для своего племянника долю в клубе, частный самолёт, дом и гарантированные спонсорские выплаты вне игровой площадки. Сообщается, что подобные требования Робертсон предъявлял также «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Торонто Рэпторс».

По сведениям источника, большинство генеральных менеджеров и руководителей лиги считают, что Леонард отработает свой контракт, который истечёт по окончании сезона-2026/2027.

Напомним, контракт Леонарда с «Клипперс» могут признать недействительным и аннулировать из-за возможных махинаций с участием игрока и команды.

Подробнее о контракте Леонарда:
Почему аннулирование контракта Кавая Леонарда создаст большие проблемы для НБА
