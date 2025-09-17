Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Андрей Кириленко назвал колоссальные отличия игры за сборную и клуб

Андрей Кириленко назвал колоссальные отличия игры за сборную и клуб
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший российский баскетболист, а ныне президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко вспомнил, с какими чувствами сталкивался при игре за национальную команду. В составе сборной России Кириленко выиграл бронзу Олимпиады, а также золотую и бронзовую медаль чемпионатов Европы.

Атмосфера национальной команды — это вещь, которую ни с чем не сравнишь. Главное тут внутреннее ощущение, что ты не просто «на работе».

В клубе ты играешь по контракту. Это профессия с понятными рамками: ты выполняешь работу и получаешь за неё деньги.

В сборной совсем другая логика. Здесь фокус не на себе, ты часть чего-то большего. Ты играешь за страну, за людей. Ты выходишь на паркет с ребятами, с которыми у тебя общее прошлое: улицы, дворы, детские спортшколы. И все вы — под одним флагом, с одной задачей.

Это не просто баскетбол, это чувство долга, это уважение к форме, это внутренняя гордость. Такие моменты остаются с тобой навсегда и занимают в сердце отдельное место, — написал Кириленко в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
Андрей Кириленко — в топ-7 европейцев в истории НБА. Почему это удивило американцев?
Андрей Кириленко — в топ-7 европейцев в истории НБА. Почему это удивило американцев?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android