Андрей Кириленко назвал колоссальные отличия игры за сборную и клуб

Бывший российский баскетболист, а ныне президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко вспомнил, с какими чувствами сталкивался при игре за национальную команду. В составе сборной России Кириленко выиграл бронзу Олимпиады, а также золотую и бронзовую медаль чемпионатов Европы.

Атмосфера национальной команды — это вещь, которую ни с чем не сравнишь. Главное тут внутреннее ощущение, что ты не просто «на работе».

В клубе ты играешь по контракту. Это профессия с понятными рамками: ты выполняешь работу и получаешь за неё деньги.

В сборной совсем другая логика. Здесь фокус не на себе, ты часть чего-то большего. Ты играешь за страну, за людей. Ты выходишь на паркет с ребятами, с которыми у тебя общее прошлое: улицы, дворы, детские спортшколы. И все вы — под одним флагом, с одной задачей.

Это не просто баскетбол, это чувство долга, это уважение к форме, это внутренняя гордость. Такие моменты остаются с тобой навсегда и занимают в сердце отдельное место, — написал Кириленко в своём телеграм-канале.