Сергей Кущенко назвал один из самых главных успехов Единой лиги в сезоне-2024/2025

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко рассказал о том, что в сезоне-2024/2025 лига на 45% увеличила выручку от продажи билетов.

«Коммуникация маркетингового и финансового департамента Лиги с клубами за прошлый сезон достаточно серьёзно укрепилась. Одна из приличных цифр сезона-2024/2025 – рост выручки от билетов на 45%. Также на 38% выросли доходы от коммерческой деятельности некоторых клубов. Расходы у клубов на рекламу и PR увеличились. Общая сумма налогов совокупно по всем клубам и лиге за сезон-2024/2025 составила 2 млрд 678 млн, на 5% выше – то есть мы очень хорошие поставщики отчисления налогов в казну», — приводит слова Кущенко пресс-служба Единой лиги.

Напомним, победителем Единой лиги сезона-2024/2025 стал столичный ЦСКА, который в финальной серии оказался сильнее «Зенита» (4-2).

