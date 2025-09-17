Скидки
Первый номер драфта НБА — 2001 намекнул, что Леброн Джеймс может употреблять допинг

Первый номер драфта НБА — 2001 намекнул, что Леброн Джеймс может употреблять допинг
Бывший центровой и первый номер драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2001 года Кваме Браун намекнул, что одной из причин невероятной формы звезды «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса может быть систематическое употребление допинга.

«Думаю, это уморительно, да, да, да. Просто уморительно, что НБА создала такого монстра. Потому что, играя в любой другой лиге, Леброн обязательно привлёк бы внимание. Ты можешь любить это, обожать это или забросить это, но Леброн играет, люди смотрят.

Так что, если он перейдёт в другую лигу, мы все будем за ним наблюдать. У него может быть 40, 30, 30 (процент содержания углеводов, белков и жиров. — Прим. «Чемпионата»). Кто знает? И вы не знаете, какие правила в той лиге. Мягкие ли они либо нет, вы должны знать, какие у них правила. Я ни на что не намекаю», — приводит слова Брауна Fadeaway World.

Трудно поверить: именно тогда Леброн в последний раз набрал меньше 10 очков
Трудно поверить: именно тогда Леброн в последний раз набрал меньше 10 очков
