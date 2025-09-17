НБА и правительство Великобритании инвестируют £ 10 млн в развитие баскетбола в стране

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) и правительство Великобритании объявили о совместных инвестициях в развитие баскетбола по всей стране. Об этом сообщает Basketball England.
Сообщается, что финансовые вливания коснутся массовых программ, многопрофильных спортивных сооружений и общественных инициатив.
Цель плана — распространить игру по всей стране, побудив больше людей играть в баскетбол и проявлять креативность.
Британское правительство выделит £ 5 млн ($ 6,8 млн) в первый год на баскетбольные и многофункциональные спортивные сооружения. Вся программа рассчитана на четыре года.
НБА, в свою очередь, выделит такую же сумму на программы развития массового спорта и взаимодействия с болельщиками до 2028 года.
Отмечается, что инвестиции будут сделаны в преддверии матчей регулярного чемпионата НБА в Лондоне в январе 2026 года и в Манчестере в 2027 году.