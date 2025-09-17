Центровой Егор Рыжов не смог уехать в NCAA и вернётся в «Зенит» — источник

21-летний центровой Егор Рыжов в ближайшее время вернётся в «Зенит» из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает телеграм-канал «Перехват».

По сведениям источника, у игрока так и не получилось уехать во Florida State Seminoles. Одной из причин называется то, что Рыжову не удалось вовремя собрать необходимые документы.

Сообщается, что после срыва варианта с NCAA баскетболист продолжал искать варианты за границей и одним из вариантов был Китай. Однако и здесь возникли трудности: в мае РФБ внесла правки в Статус игрока, и по новым правилам Рыжову требовалось открепительное письмо фактически для любой лиги, кроме NCAA. В России права на него были закреплены за «Зенитом», в связи с чем у игрока не было иных вариантов в Единой лиге. При этом, по правилам всё того же Статуса игрока, сине-бело-голубые обязаны предложить Рыжову условия не хуже, чем в прошлом сезоне.

Напомним, в августе Егор Рыжов был включён в топ-50 международных новичков NCAA по версии портала nbadraftpoint.