«Я ел бургеры и картошку фри». Андре Миллер — про семь лет без пропущенных игр в НБА

Экс-игрок НБА Андре Миллер рассказал о том, что фастфуд и отсутствие персональных занятий с тренером не стали для него проблемой в его карьере.

«Я ел бургеры и картошку фри. Я ел пиццу, понимаете, о чём я? Я ел попкорн и позволял своему телу набирать вес летом. Я ничего особенного не делал. Просто было желание и жажда быть готовым к тренировкам и к играм. Три игры, которые я пропустил: две из них из-за похорон, а одна — из-за травмы лодыжки, кажется.

Как я проводил межсезонье? Я сразу же возвращался домой в Лос-Анджелес, и там барбекю на заднем дворе. Я ел. Я набирал килограммов девять за четыре-пять дней. Вот так вот, чувак. Но я сбрасывал [вес] где-то в мае-июне. И поскольку я не такой высокий, как вы все, я всегда был лёгок на подъём. Я видел, как кто-то играет на улице, выбегал и играл в мяч.

Индивидуальные занятия? Я не платил тренерам. Я не платил никому за то, чтобы он научил меня каким-то движениям», — приводит слова Миллера Fadeaway World.

Напомним, Миллер однажды сыграл 632 матча подряд с 2003 по 2010 год, и эта серия прервалась только из-за дисквалификации.