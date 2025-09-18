Кущенко — о нераскрытом бюджете «Самары»: важно, чтобы команды не «умирали» по ходу сезона

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко объяснил отсутствие «Самары» в списке клубов, чьи бюджеты были обнародованы.

«Это легко объяснить тем, что у самарцев по ходу сезона сменилось юридическое лицо. В прошлом году бывшее руководство клуба открывало свой бюджет [за сезон-2023/2024], и они предоставили нам некорректные цифры. Если бы мы знали реальную финансовую картину, то, возможно, клуб не оказался бы в таком тяжёлом положении. Говорю это к тому, что мы должны видеть реальные документы от участников, чтобы оказать свою помощь. Репутационно очень важно, чтобы команды не «умирали» по ходу сезона», — приводит слова Кущенко пресс-служба Единой лиги.

Напомним, также Кущенко отметил, что в сезоне-2024/2025 лига на 45% увеличила выручку от продажи билетов.