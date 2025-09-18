Видео: прогулка Егора Дёмина по Бруклину

19-летний российский баскетболист Егор Дёмин, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) на позиции разыгрывающего защитника за команду «Бруклин Нетс», поделился в социальных сетях кадрами с прогулки по Бруклину, Нью-Йорк.

Дёмин был выбран под восьмым номером на драфте-2025 североамериканской лиги. Ранее Егор занял четвёртое место в списке высокооплачиваемых игроков «Бруклина» с зарплатой $ 6,89 млн. Больше россиянина в команде получают — Майкл Портер с зарплатой $ 38,3 млн, Николас Клэкстон ($ 25,35 млн) и Теренс Мэнн ($ 15,5 млн).

Регулярный сезон начнётся 21 октября 2025 года и завершится в апреле 2026 года.