«Как только завершишь карьеру — тебя забудут». Беверли раскритиковал Трея Янга

Бывший игрок НБА Патрик Беверли раскритиковал звёздного защитника «Атланты Хоукс» Трея Янга в ответ на его посты в социальных сетях в свой адрес.

«Расслабьтесь. Давайте говорить сами за себя. Я не думаю, что он в состоянии говорить. Я не думаю, что он выиграл достаточно, чтобы даже разговаривать со мной в таком тоне или писать мне в Х в таком тоне. Он трижды выходил в плей-офф. Я девять раз выходил в плей-офф. Он в НБА семь лет. Первые семь лет я вообще не пропускал плей-офф в Западной конференции. Его опровержение, вероятно, будет таким: «Да, ты не был основным игроком в команде». Абсолютно верно. Но именно поэтому у нас и была команда — у всех была своя роль.

Я разговаривал с людьми в «Атланте». Они не считают его хорошим лидером и хорошим товарищем по команде. Они не хотят играть с ним. Это говорю не я, а Джо Блоу (собирательное название обычного человека. — Прим. «Чемпионата»). Трей, ты можешь набирать сколько угодно очков. Ты можешь зарабатывать столько денег, сколько захочешь. Ты можешь быть лучшим по количеству результативных передач, сколько захочешь. Ты можешь делать всё это, но если ты не выиграешь титул, то это ******** не имеет значения. Когда ты закончишь карьеру, о тебе быстро забудут», — сказал Беверли на YouTube-канале The Pat Bev Podcast with Rone.