Пау Газоль похвалил Янниса Адетокунбо за самоотдачу в составе Греции на Евробаскете

Член Зала славы баскетбола и двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Пау Газоль похвалил звёздного форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо за самоотдачу на Евробаскете-2025, где Греция завоевала бронзовые медали.

«Мне нравятся его эмоции. Мне нравится, как сильно он любит свою страну, гордится за неё, демонстрирует самоотдачу, преданность своей национальной команде. Это нечто особенное — играть за свою страну. Нечто особенное — представлять свою страну, свой народ, своих болельщиков везде, куда бы ты ни поехал. Но что особенно ценно, так это за свою национальную команду», — сказал Газоль в эфире ESPN.

