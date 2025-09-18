Скидки
«Никогда не боялся тебя на площадке». Янг обратился к Беверли после критики в свой адрес

Звёздный разыгрывающий защитник команды НБА «Атланта Хоукс» Трей Янг обратился к экс-игроку лиги Патрику Беверли после критики в свой адрес.

«За эти годы у тебя было несколько отличных товарищей по команде, с которыми ты только однажды дошёл до финала конференции, потому что твоё влияние было настолько велико в тот раз. Мы говорим о баскетболе. Один финал конференции? Один финал конференции на всю карьеру? Твоё влияние на победы было очень сильным, да? Это не наезд на твоих партнёров, потому что я знаю, будучи в их шкуре, как трудно выигрывать в этой лиге. Я знаю, какая нужна удача, чтобы выигрывать на высоком уровне и играть в июне. Тебя называли жёстким защитником… Отличным защитником, и награды это подтверждают, но, клянусь, когда ты был на площадке со мной, я никогда не боялся тебя», — обратился Янг в видеоролике на своём YouTube-канале.

