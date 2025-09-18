Дончич назвал свой любимый подростковый фильм

26-летний звёздный словенский баскетболист Лука Дончич, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» на позиции разыгрывающего защитника, назвал свой любимый подростковый фильм.

— Мы слышали, что ты являешься поклонником «Классного мюзикла»?

— Да. Я смотрел его, наверное, раз 10-15. Мне нравилась музыка и песни… Я просто смотрел его всё детство, — сказал Дончич в интервью изданию Тhe Wall Street Journal.

«Классный мюзикл» (англ. High School Musical) — американский музыкальный телевизионный фильм 2006 года, созданный и транслируемый на канале Disney Channel как часть линейки оригинальных телевизионных фильмов сети.