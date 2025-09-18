Скидки
Баскетбол Новости

«Сидели бабушки и вязали». Иванов объяснил, почему китайских команд не будет в Единой лиге

«Сидели бабушки и вязали». Иванов объяснил, почему китайских команд не будет в Единой лиге
Почётный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов объяснил, почему в российском баскетбольном первенстве не стоит ожидать команд из Китая.

«По контракту чемпион Евролиги обязан был съездить в Китай перед началом сезона и провести несколько выставочных матчей. И мне рассказали функционеры ЦСКА, что, когда они эти матчи играли на трибунах, сидели бабушки, которые вязали.

Их баскетбол совершенно не интересовал. Надо быть реалистом. Интерес представляют страны, где баскетбол сильно развит и публика его любит. Туда надо смотреть. В Азии, Африке, Латинской Америке — не так важно», — приводит слова Иванова ТАСС.

