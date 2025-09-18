Пау Газоль объяснил, в чём должен прибавить Энтони Эдвардс

Член Зала славы баскетбола и двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Пау Газоль объяснил, в чём должен прибавить звёздный защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс.

«Когда я разговаривал с Энтом пару лет назад на чемпионате мира в Маниле, он сказал, что следил за Коби [Брайантом] и восхищался им и его менталитетом Мамбы, так что у него есть желание быть лучшим. Он всё ещё очень молод. Но при этом уже вступает в следующий этап своей карьеры, где ему нужно ещё что-то доказывать и выкладываться на всех уровнях. Теперь ему следует не только набирать очки, но и немного больше играть в обороне.

Ему следует делать немного больше, чтобы быть лидером, бросать вызов товарищам по команде, привлекать их к ответственности и добиваться от них максимального результата на ежедневной основе на тренировках, в играх, повсюду. Итак, это то, чего я ожидаю. Это то, что я хочу от него видеть», — сказал Газоль в эфире ESPN.