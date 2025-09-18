Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Удар в под дых. Лука не скрывал разочарования». Комиссионер НБА — об обмене Дончича

«Удар в под дых. Лука не скрывал разочарования». Комиссионер НБА — об обмене Дончича
Комментарии

Комиссионер НБА Адам Сильвер высказался о том, как обмен из «Даллас Маверикс» в «Лос-Анджелес Лейкерс» повлиял на Луку Дончича.

«Оставляя в стороне достоинства сделки, можно сказать, что это был своего рода удар под дых для Дончича. Он не пытался приукрасить эту сделку. Другой игрок мог бы сказать: «О, теперь я член организации «Лос-Анджелес Лейкерс». Он не пытался скрыть своего разочарования, и я думаю, что какое-то время он был расстроен, потому что это, вероятно, была первая настоящая профессиональная неудача в его карьере. И я лично надеялся, что он в конечном итоге воспримет это как возможность перезагрузиться», — приводит слова Сильвера Sports Illustrated.

Материалы по теме
Дончич назвал свой любимый подростковый фильм
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android