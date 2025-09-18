Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Если спросить неудачника». Дюрант — о критике наследия после ухода из «Оклахомы»

«Если спросить неудачника». Дюрант — о критике наследия после ухода из «Оклахомы»
Аудио-версия:
Комментарии

36-летний американский форвард и двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кевин Дюрант, выступающий за команду «Хьюстон Рокетс», в грубой форме ответил одному из поклонников на критику в свой адрес из-за разрушенного наследия после решения об уходе из «Оклахома-Сити Тандер» в «Голден Стэйт Уорриорз».

«Если вы спросите неудачника-бумера о моём наследии, то да, оно определяется этим. Я рад, что у вас есть воспоминания, за которые вы можете держаться…» — написал Дюрант в социальной сети Х.

Дюрант в 2007 году был выбран на драфте клубом «Сиэтл Суперсоникс» (в 2008 году клуб переехал и сменил название на «Оклахома-Сити Тандер») под вторым номером, по итогам дебютного сезона был признан новичком года в НБА. Все свои чемпионства завоевал в составе «Уорриорз».

Материалы по теме
36-летний Дюрант заявил, что готов выступить на ОИ-2028 в составе сборной США
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android