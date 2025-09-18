«Если спросить неудачника». Дюрант — о критике наследия после ухода из «Оклахомы»

36-летний американский форвард и двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кевин Дюрант, выступающий за команду «Хьюстон Рокетс», в грубой форме ответил одному из поклонников на критику в свой адрес из-за разрушенного наследия после решения об уходе из «Оклахома-Сити Тандер» в «Голден Стэйт Уорриорз».

«Если вы спросите неудачника-бумера о моём наследии, то да, оно определяется этим. Я рад, что у вас есть воспоминания, за которые вы можете держаться…» — написал Дюрант в социальной сети Х.

Дюрант в 2007 году был выбран на драфте клубом «Сиэтл Суперсоникс» (в 2008 году клуб переехал и сменил название на «Оклахома-Сити Тандер») под вторым номером, по итогам дебютного сезона был признан новичком года в НБА. Все свои чемпионства завоевал в составе «Уорриорз».