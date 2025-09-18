Легионеры «Зенита» Димитриевич и Фрейзер сделали прогнозы на победителя Евролиги и ЛЧ

27-летний американский разыгрывающий защитник Трент Фрейзер и северомакедонский защитник Ненад Димитриевич, представляющие команду «Зенит» в Единой лиге ВТБ, сделали свои прогнозы на победителя Евролиги и футбольной лиги чемпионов в сезоне-2025/2026.

«Думаю, что [в Евролиге] победит «Панатинаикос». Лига чемпионов? Я не смотрю ЛЧ. Но я бы сказал… Всё, что я знаю — «ПСЖ», — приводит слова Фрейзера Okko.

«Панатинаикос» в Евролиге, в Лиге чемпионов — «Челси», — добавил Димитриевич.

Первые матчи Лиги чемпионов были сыграны 16 и 17 сентября, сегодня игровой день продолжится. Евролига стартует 30 сентября и продлится до 17 апреля 2026 года.