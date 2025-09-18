Скидки
Четырёхкратный чемпион НБА назвал экс-игрока, который сейчас превзошёл бы Адетокунбо

Четырёхкратный чемпион НБА назвал экс-игрока, который сейчас превзошёл бы Адетокунбо
Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Андре Игуодала заявил, что 51-летний чемпион лиги в составе «Детройт Пистонс» Рашид Уоллес, игравший на позиции форварда, был бы одним из лучших игроков НБА, если бы выступал сейчас.

«Если бы Рашид Уоллес играл в нашей лиге сегодня, он был бы игроком топ-5. Он был бы лучше Янниса, а я люблю Янниса», — сказал Игуодала на YouTube-канале LeBatardShow.

Рашид был выбран на драфте НБА 1995 года под четвёртым номером командой «Вашингтон Буллетс». Позже выступал за «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Атланту Хоукс», «Детройт Пистонс» и «Бостон Селтикс». По завершении карьеры игрока работал ассистентом главного тренера команды НБА «Детройт Пистонс».

