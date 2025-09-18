«Как можно так неуважительно к нему относиться?» Экс-игрок НБА — о критиках Уэстбрука

Бывший игрок НБА Рэймонд Фелтон, который выступал за «Оклахома-Сити Тандер», высказался о критиках звёздного разыгрывающего защитника Расселла Уэстбрука.

«Этого человека ненавидели и отодвигали в сторону на протяжении всей его карьеры. Нет ничего такого, к чему бы он не привык. Но как можно так неуважительно относиться к этому человеку и его преданности «Оклахоме»? Даже когда Кей Ди ушёл, он остался верен. А потом то, что он сделал в следующем году (взял MVP регулярного сезона. — Прим. «Чемпионата»).

Все только и хотят, что говорить о его неудачах, и хотят убедить его в этом. Как вы собираетесь убедить его в этом, когда до этого он был таким великим игроком?» — сказал Фелтон на YouTube-канале Run Your Race.