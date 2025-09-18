Германия опередила Сербию в рейтинге ФИБА, Турция поднялась сразу на 15 позиций после ЧЕ

Международная федерация баскетбола (ФИБА) опубликовала обновлённый рейтинг сборных после прошедшего чемпионата Европы — 2025. Напомним, золотые медали выиграла сборная Германии, серебряные — Турция, бронзовые — Греция.
Рейтинг сборных ФИБА на 18 сентября
1. США — 845,8 очка.
2. Германия — 765,9 (обошла Сербию).
3. Сербия — 761,8.
4. Франция — 756,5.
5. Канада — 753,1.
6. Австралия — 740,2.
7. Испания — 720,3 (потеря двух позиций).
8. Аргентина — 708,3.
9. Литва — 702,5.
10. Бразилия — 699,4.
11. Латвия — 687,2 (потеря двух позиций).
12. Турция — 686,2 (скачок на 15 позиций).
13. Греция — 684,1.
14. Словения — 655,7 (потеря трёх позиций).
15. Италия — 640,5 (потеря одной позиции).