Германия опередила Сербию в рейтинге ФИБА, Турция поднялась сразу на 15 позиций после ЧЕ

Международная федерация баскетбола (ФИБА) опубликовала обновлённый рейтинг сборных после прошедшего чемпионата Европы — 2025. Напомним, золотые медали выиграла сборная Германии, серебряные — Турция, бронзовые — Греция.

Рейтинг сборных ФИБА на 18 сентября

1. США — 845,8 очка.

2. Германия — 765,9 (обошла Сербию).

3. Сербия — 761,8.

4. Франция — 756,5.

5. Канада — 753,1.

6. Австралия — 740,2.

7. Испания — 720,3 (потеря двух позиций).

8. Аргентина — 708,3.

9. Литва — 702,5.

10. Бразилия — 699,4.

11. Латвия — 687,2 (потеря двух позиций).

12. Турция — 686,2 (скачок на 15 позиций).

13. Греция — 684,1.

14. Словения — 655,7 (потеря трёх позиций).

15. Италия — 640,5 (потеря одной позиции).