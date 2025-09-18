Скидки
Несколько европейских клубов планируют перейти в НБА — источник

Несколько европейских клубов планируют перейти в НБА — источник
Сразу несколько именитых европейских клубов собираются присоединиться к европейской НБА. Об этом сообщает Front Office.

Ожидается, что к проекту европейской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в 2028 году присоединятся клубы Евролиги: «Барселона», «Реал» Мадрид и «Фенербахче».

«Манчестер Сити» и «ПСЖ» также создадут баскетбольные франшизы.

Об этом сообщает инсайдер Эван Есидери.

Напомним, ранее сообщалось, что Национальная баскетбольная ассоциация рассматривает вариант с запуском баскетбольной лиги в Европе.

Пока неизвестно, в каком конкретно сезоне будет запущена новая лига. Ранее сообщалось, что многие клубы из Европы заинтересованы в выступлении в новом турнире.

