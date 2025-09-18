Скидки
Главная Баскетбол Новости

Пистиолис продлил контракт с ЦСКА до лета 2028 года

Пистиолис продлил контракт с ЦСКА до лета 2028 года
Главный тренер московского ЦСКА Андреас Пистиолис продлил контракт с командой. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

«ЦСКА и греческого специалиста связывают неполные десять сезонов совместной работы. В свой первый отрезок, с 2014 по 2022 год, Пистиолис работал в качестве первого ассистента Димитриса Итудиса, выиграв за этот период два титула чемпиона Евролиги и шесть – Единой лиги ВТБ. В марте 2022-го Андреас перешёл в турецкий «Галатасарай», воспользовавшись возможностью начать карьеру в качестве главного тренера. Через два года Пистиолис вернулся в ЦСКА перед началом плей-офф и с тех пор успешно руководит нашей командой, с которой взял два Кубка Белова из двух возможных.

Под началом Пистиолиса красно-синие провели 74 официальных матча (считая три в сезоне-2021/2022, когда Андреас подменял заболевшего Итудиса), из которых выиграли 60 (81,1%)», — гласит сообщение ЦСКА.

