Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Леброн раскрыл своё отношение к Дрейку после истории с Кендриком Ламаром

Леброн раскрыл своё отношение к Дрейку после истории с Кендриком Ламаром
Комментарии

40-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), лёгкий форвард калифорнийского клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Леброн Джеймс рассказал о своих взаимоотношениях с музыкантом Дрейком.

«Cейчас мы на разных местах, у меня своё дело, у него своё, но это всегда любовь. Всегда желаю ему всего наилучшего», — сказал Леброн в интервью Complex Music.

Ранее Леброн посетил концерт Кендрика Ламара и, вероятно, поддерживал того в их перепалке с Дрейком, что не очень понравилось последнему. Дрейк изменил строчку в своей песне, в которой упоминался Леброн, а также перестал отслеживать баскетболиста в соцсетях.

Материалы по теме
«Знал: я стану лучшим». Леброн — о секрете долголетия и любви к баскетболу
«Знал: я стану лучшим». Леброн — о секрете долголетия и любви к баскетболу
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android