Леброн раскрыл своё отношение к Дрейку после истории с Кендриком Ламаром

40-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), лёгкий форвард калифорнийского клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Леброн Джеймс рассказал о своих взаимоотношениях с музыкантом Дрейком.

«Cейчас мы на разных местах, у меня своё дело, у него своё, но это всегда любовь. Всегда желаю ему всего наилучшего», — сказал Леброн в интервью Complex Music.

Ранее Леброн посетил концерт Кендрика Ламара и, вероятно, поддерживал того в их перепалке с Дрейком, что не очень понравилось последнему. Дрейк изменил строчку в своей песне, в которой упоминался Леброн, а также перестал отслеживать баскетболиста в соцсетях.