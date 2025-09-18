Андреас Пистиолис прокомментировал продление контракта с ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис, который сегодня, 18 сентября, продлил соглашение с командой до 2028 года, поделился эмоциями от нового контракта.

«Путешествие продолжается, и лучшее ещё впереди! Искренне благодарю президента нашего клуба Андрея Ватутина и вице-президента Наталию Фураеву за доверие и предоставленную возможность вместе строить будущее ЦСКА. ЦСКА — моя семья уже более десяти лет, и вместе с нашими игроками, преданным тренерским штабом и невероятными болельщиками мы будем и дальше прилагать всё больше усилий. ЦСКА здесь, чтобы побеждать, и мы будем бороться каждую секунду на площадке, чтобы оставаться тем, кем мы являемся, – чемпионами!» — приводит слова Пистиолиса пресс-служба ЦСКА на официальном сайте.

Пистиолис занимает текущую должность с апреля 2024 года. С 2014 по 2022 год греческий специалист работал в тренерском штабе команды.