«Ни на что не намекаю». Леброн — на вопрос о завершении карьеры

Четырёхкратный чемпион НБА, действующий игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался на тему завершения карьеры.

«Я ни на что не намекаю, но понимаю, что нахожусь уже на другом конце пути. Не буду играть ещё 23 года, не собираюсь играть ещё 10. Определённо готовлюсь к тому, когда всё закончится, но ещё не дошёл до этого. Мне невероятно повезло сидеть здесь, на 23-й год в лиге… Послушайте, каждый раз, когда делаю что-то новое, это не значит, что я ухожу на пенсию. Она приближается, но ещё не наступила», — сказал Джеймс в интервью Complex Music.

Контракт 40-летнего Джеймса с «Лейкерс» рассчитан до лета 2026 года.