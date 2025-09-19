Раскрыты подробности переводов «Клипперс» скандальной фирме Кавая Леонарда

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Клипперс» перевёл $ 32,4 млн компании Aspiration в день, когда команда подписала с Каваем Леонардом маркетинговый контракт на сумму $ 28 млн. Об этом сообщает журналист Пабло Торре.

Сообщается, что общая сумма в размере $ 35 млн была выделена в качестве аванса за углеродные кредиты, которые позволяют компаниям компенсировать выбросы углекислого газа. $ 3 млн команда выплатила компании несколькими днями ранее.

Напомним, ранее в СМИ говорилось о фиктивном рекламном контракте лидера «Клипперс» Кавая Леонарда с фирмой Aspiration. Также сообщалось, что владелец команды Стив Баллмер мог быть с этим связан.