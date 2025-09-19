Владимир Гомельский назвал причину, по которой НБА планирует создать лигу в Европе

Известный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта относительно планов Национальной баскетбольной ассоциации создать лигу в Европу. У специалиста поинтересовались, не приведёт ли экспансия НБА к «перетягиванию каната» с Евролигой за игроков и не станет ли ситуация ещё более сложной для европейских клубов.

«Тенденция, особенно ярко проявившаяся в последние 10 лет (постоянное присутствие в списках лучших игроков НБА европейцев), только растёт. По этой причине НБА хочет «войти» в Европу, чтобы ни одного таланта не пропустить. А как будет реагировать европейский баскетбол, неизвестно. Но сильно помешать НБА в организации своей лиги в Европе никто не сможет», – написал Гомельский.

Экс-игроки НБА сыграли за «Партизан» на открытом воздухе: