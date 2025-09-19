Скидки
Шакил О’Нил назвал лучшего центрового НБА в данный момент

Шакил О’Нил назвал лучшего центрового НБА в данный момент
Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О’Нил поделился мыслями о нынешних центровых североамериканской лиги, выступив с критикой в адрес Джоэла Эмбиида, который представляет «Филадельфию Сиксерс». Также Шакил высказал мнение, что Никола Йокич из «Денвер Наггетс» является лучшим центровым НБА в данный момент.

«Большой», к которому я мог бы быть строгим, — это Никола Йокич, но он лучший центровой лиги. За его плечами есть чемпионство, а значит, он знает, что нужно делать. Вембаньяма пока ещё в детской фазе. Я пытался быть жёстким с Джоэлом Эмбиидом, но, похоже, он не выдерживает. Так что, наверное, придётся исключить его из моей программы», — приводит слова О’Нила Hoopshype.

Фанаты клуба МЛБ спели оскорбительную кричалку в адрес Эмбиида:

