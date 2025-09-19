Дёмин вместе с другими новичками «Бруклина» посетил детей в больнице Манхэттена

Новички команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» — Егор Дёмин, Дэнни Вольф, Нолан Траорэ, Бен Сараф и Дрейк Пауэлл — посетили детское отделение больницы Манхэттена, Нью-Йорк.

Фото: Brooklyn Nets/HSS

Баскетболисты пообщались с детьми, сделали им подарки в виде мерча организации и провели фотосессию с желающими. В ходе общения с юными поклонниками к баскетболистам подошла женщина, сын которой является фанатом «Бостон Селтикс» и лежит в больнице, с телефоном, по которому попросила поговорить игроков со своим вторым ребёнком — фанатом «Бруклина». Мальчик попросил к телефону Егора Дёмина, а затем Дэнни Вольфа.

«Общение с сообществом Бруклина, — думаю, это то, чего я с нетерпением жду, и я очень рад познакомиться с людьми и стать ближе к ним. Надеюсь, что буду вдохновлять людей и просто делать детей счастливее. Хочется просто наслаждаться временем, проведённым с фанатами», — приводит слова Дёмина издание Daily News.