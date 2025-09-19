Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дёмин вместе с другими новичками «Бруклина» посетил детей в больнице Манхэттена

Дёмин вместе с другими новичками «Бруклина» посетил детей в больнице Манхэттена
Аудио-версия:
Комментарии

Новички команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» — Егор Дёмин, Дэнни Вольф, Нолан Траорэ, Бен Сараф и Дрейк Пауэлл — посетили детское отделение больницы Манхэттена, Нью-Йорк.

Фото: Brooklyn Nets/HSS

Баскетболисты пообщались с детьми, сделали им подарки в виде мерча организации и провели фотосессию с желающими. В ходе общения с юными поклонниками к баскетболистам подошла женщина, сын которой является фанатом «Бостон Селтикс» и лежит в больнице, с телефоном, по которому попросила поговорить игроков со своим вторым ребёнком — фанатом «Бруклина». Мальчик попросил к телефону Егора Дёмина, а затем Дэнни Вольфа.

«Общение с сообществом Бруклина, — думаю, это то, чего я с нетерпением жду, и я очень рад познакомиться с людьми и стать ближе к ним. Надеюсь, что буду вдохновлять людей и просто делать детей счастливее. Хочется просто наслаждаться временем, проведённым с фанатами», — приводит слова Дёмина издание Daily News.

Сейчас читают:
У Егора Дёмина появился новый конкурент в «Бруклине». Что это значит для россиянина?
У Егора Дёмина появился новый конкурент в «Бруклине». Что это значит для россиянина?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android