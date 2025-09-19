Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Игрок НБА выпустит в продажу кроссовки «Иуда 2» в память об убитом Чарли Кирке

Игрок НБА выпустит в продажу кроссовки «Иуда 2» в память об убитом Чарли Кирке
Аудио-версия:
Комментарии

27-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Орландо Мэджик», Джонатан Айзек выпустил в продажу свои кроссовки с данью уважения застреленному американскому политику Чарли Кирку.

В ближайшее время в продажу поступит новая партия кроссовок Айзека под названием «Иуда 2», на которых будут присутствовать цитаты из Библии. Также на обуви разместится надпись «Памяти Чарли Кирка».

«Это трудно выразить словами. На самом деле, единственное, что я могу сказать, это просто поделиться тем, кем был Чарли. Все будут говорить о том, что Чарли говорил, о его позициях и тому подобном — я уважал Чарли. Не потому, что я соглашался со всем, что он когда-либо говорил или делал.

В некоторых наших беседах я даже не соглашался с тем, что он говорил. Но мы всегда вели вежливую беседу, и он всегда был готов рассказать о том, почему он думает то, что думает. По-моему, этот человек достоин уважения», — приводит слова Айзека издание FOX News.

Сейчас читают:
Патрик Беверли прокомментировал убийство политического активиста Чарли Кирка
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android