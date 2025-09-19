Игрок НБА выпустит в продажу кроссовки «Иуда 2» в память об убитом Чарли Кирке

27-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Орландо Мэджик», Джонатан Айзек выпустил в продажу свои кроссовки с данью уважения застреленному американскому политику Чарли Кирку.

В ближайшее время в продажу поступит новая партия кроссовок Айзека под названием «Иуда 2», на которых будут присутствовать цитаты из Библии. Также на обуви разместится надпись «Памяти Чарли Кирка».

«Это трудно выразить словами. На самом деле, единственное, что я могу сказать, это просто поделиться тем, кем был Чарли. Все будут говорить о том, что Чарли говорил, о его позициях и тому подобном — я уважал Чарли. Не потому, что я соглашался со всем, что он когда-либо говорил или делал.

В некоторых наших беседах я даже не соглашался с тем, что он говорил. Но мы всегда вели вежливую беседу, и он всегда был готов рассказать о том, почему он думает то, что думает. По-моему, этот человек достоин уважения», — приводит слова Айзека издание FOX News.