Президент Единой лиги: не думаю, что у Шведа — завышенные требования по зарплате

Президент Единой лиги: не думаю, что у Шведа — завышенные требования по зарплате
Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко высказался о звёздном разыгрывающем защитнике Алексее Шведе, которого не подписала ни одна команда российского первенства на сезон-2025/2026.

— Вас не удивляет, что ни один клуб Единой лиги не подписал Алексея Шведа?
— Для меня очень странно, что Алексей не востребован. Не думаю, что у него какие-то завышенные требования по зарплате. Дело не в этом. При этом знаю, что он всегда держит себя в отличной форме, поэтому жду, что это будет отложенное решение.

По ходу сезона Алексей подпишется с одним из клубов, и, вероятно, это будет не российская команда, — приводит слова Кущенко издание «Известия».

