«Ему и семье — здоровья, нам — побед». В ЦСКА прокомментировали продление Пистиолиса

Президент московского клуба ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал продление контракта с главным тренером Андреасом Пистиолисом.

«Мы не видим нашей команды порознь с Андреасом ни прямо сейчас, после двух подряд завоёванных Кубков Белова, ни в перспективе — поскольку считаем Пистиолиса одним из лучших тренеров своего поколения в европейском баскетболе.

Он уже проявил себя как специалист, умеющий выстраивать систему, отлично управляющий игрой, пользующийся авторитетом игроков, знающий, как успешно выходить из сложных ситуаций, и постоянно самосовершенствующийся.

Очень важно, что Андреас с огромным уважением относится к ЦСКА, по-настоящему предан клубу, ставит работу здесь выше большинства других карьерных возможностей. Потому желаю ему и его семье крепкого здоровья, а всем нам — новых больших побед», — приводит слова Ватутина пресс-служба армейцев.

