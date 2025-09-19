«В игре Егора есть пробелы». Президент Единой лиги — о потенциале Дёмина в «Бруклине»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко высказался о потенциале российского защитника Егора Дёмина в составе команды НБА «Бруклин Нетс».

— Вы оказывали помощь Егору Демину на его пути в НБА.

— Давно знаю Владимира Дёмина и Раде Филиповича. Если у них возникали какие-то вопросы, то в силу своих возможностей старался их решить. Понятно, что и «Бруклин» — важный клуб в моей спортивной биографии (Кущенко был членом совета директором «Нетс». — Прим. «Чемпионата»). Кстати, они пригласили меня в Макао посмотреть игры «Бруклина» с «Финиксом» 10 и 12 октября, где и получится встретиться с Егором. Очень интересно, как он изменился с нашей последней встречи. Я желаю ему только удачи. Он очень трудолюбивый парень. Надеюсь, наша будущая звезда.

— Сможет ли Егор стать важным игроком для команды в своём первом же сезоне в НБА?

— Летняя лига показала, что в игре Егора есть определённые пробелы. Посмотрим, смог ли он их поправить за несколько месяцев. Знаю, что он слишком трудолюбив и ответственен. Понятно, что у него ещё растущий организм, тело меняется. Поэтому сложно загадывать, как он будет выглядеть на площадке в официальных матчах. Думаю, что игры в Китае будут во многом показательны. Помню первые серьёзные впечатления от всех баскетболистов, которых «Бруклин» получал на драфте, мы получали именно на предсезонных матчах, — приводит слова Кущенко издание «Известия».