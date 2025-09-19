Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Маркканен высказался о новом формате Матча звёзд и назвал стартовую пятёрку сборной мира

Маркканен высказался о новом формате Матча звёзд и назвал стартовую пятёрку сборной мира
Аудио-версия:
Комментарии

28-летний форвард команды НБА «Юта Джаз» и лидер сборной Финляндии Лаури Маркканен высказался о новом формате Матча звёзд.

«Всегда испытываешь гордость, когда представляешь свою страну или, в данном случае, весь мир. И я думаю, что это будет интересный формат. Надеюсь, смогу стать его частью. Так что вернуться на Матч звёзд — моя цель. Стартовая пятёрка сборной мира должна быть такой: Никола Йокич, Яннис Адетокунбо, Лука Дончич, Виктор Вембаньяма и Шей Гилджес-Александер.

Я думаю, что среди всех остальных будет битва за оставшиеся места. Верю, что в Европе много талантов. Очевидно, что [Франец] Вагнер — один из них. Плохих выборов нет. По-моему, это список действительно хороших игроков, и всё будет зависеть от успеха команды и от того, как она выступит в сезоне. И поэтому в таком формате будет интересно соревноваться с командами США», — приводит слова Маркканена издание Basket News.

Материалы по теме
Лаури Маркканен сейчас — лицо Евробаскета-2025. Его история особенная
Лаури Маркканен сейчас — лицо Евробаскета-2025. Его история особенная
Материалы по теме
Германия опередила Сербию в рейтинге ФИБА, Турция поднялась сразу на 15 позиций после ЧЕ
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android