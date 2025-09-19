Маркканен высказался о новом формате Матча звёзд и назвал стартовую пятёрку сборной мира

28-летний форвард команды НБА «Юта Джаз» и лидер сборной Финляндии Лаури Маркканен высказался о новом формате Матча звёзд.

«Всегда испытываешь гордость, когда представляешь свою страну или, в данном случае, весь мир. И я думаю, что это будет интересный формат. Надеюсь, смогу стать его частью. Так что вернуться на Матч звёзд — моя цель. Стартовая пятёрка сборной мира должна быть такой: Никола Йокич, Яннис Адетокунбо, Лука Дончич, Виктор Вембаньяма и Шей Гилджес-Александер.

Я думаю, что среди всех остальных будет битва за оставшиеся места. Верю, что в Европе много талантов. Очевидно, что [Франец] Вагнер — один из них. Плохих выборов нет. По-моему, это список действительно хороших игроков, и всё будет зависеть от успеха команды и от того, как она выступит в сезоне. И поэтому в таком формате будет интересно соревноваться с командами США», — приводит слова Маркканена издание Basket News.