Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Фото: 201-сантиметровый Лука Дончич встретился с 229-сантиметровым Яо Мином

Фото: 201-сантиметровый Лука Дончич встретился с 229-сантиметровым Яо Мином
Комментарии

26-летний звёздный словенский разыгрывающий защитник Лука Дончич, представляющий коллектив Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс», выложил в социальных сетях фотографию с легендарным китайским центровым Яо Мином.

Фото: Из личного архива Луки Дончича

Из-за неудачного освещения многие пользователи подумали, что у Яо отсутствуют руки. Один из поклонников написал: «Лука украл у Яо руки?» Но китайский центровой просто убрал их за спину.

Яо свою профессиональную карьеру начал в составе «Шанхай Шаркс» ещё в подростковом возрасте и выступал за эту команду на протяжении пяти лет, в последний год став чемпионом СВА. В 2002 году он был выбран на драфте командой «Хьюстон Рокетс», имевшей право первого выбора.

Материалы по теме
«Удар под дых. Лука не скрывал разочарования». Комиссионер НБА — об обмене Дончича
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android