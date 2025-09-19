Фото: 201-сантиметровый Лука Дончич встретился с 229-сантиметровым Яо Мином

26-летний звёздный словенский разыгрывающий защитник Лука Дончич, представляющий коллектив Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс», выложил в социальных сетях фотографию с легендарным китайским центровым Яо Мином.

Фото: Из личного архива Луки Дончича

Из-за неудачного освещения многие пользователи подумали, что у Яо отсутствуют руки. Один из поклонников написал: «Лука украл у Яо руки?» Но китайский центровой просто убрал их за спину.

Яо свою профессиональную карьеру начал в составе «Шанхай Шаркс» ещё в подростковом возрасте и выступал за эту команду на протяжении пяти лет, в последний год став чемпионом СВА. В 2002 году он был выбран на драфте командой «Хьюстон Рокетс», имевшей право первого выбора.