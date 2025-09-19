Скидки
Главная Баскетбол Новости

Президент Единой лиги ответил, возможно ли создание чемпионата 3х3, как в КХЛ

Президент Единой лиги ответил, возможно ли создание чемпионата 3х3, как в КХЛ
Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко ответил, возможно ли создание чемпионата 3х3, как в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

— Нет ли у Единой лиги идеи проводить чемпионат по баскетболу 3х3, как сделали в КХЛ? Всё-таки этот олимпийский вид спорта активно развивается в России.

— Согласен, баскетбол 3х3 в России находится на очень высоком уровне. Российская федерация баскетбола (РФБ) и Единая континентальная лига (ЕКЛ) в авангарде этого вида спорта, задают тренды. Мы с ними активно партнёримся, особенно с ЕКЛ. Совместно проводили Суперкубок в пермском «Театр-Театр», и это событие получилось очень ярким и запоминающимся. Сейчас у ЕКЛ активная международная повестка. Несмотря на сложную геополитическую ситуацию, на турнире играют команды из многих стран мира. Мы следим за ними, но делать свой отдельный турнир… Тут скорее мы смотрим, как развивается схожий проект в КХЛ, получаем обратную связь от коллег. Одно могу сказать: безусловно, это перспективное направление, — приводит слова Кущенко издание «Известия».

