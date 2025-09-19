Дончич заявил, что хотел бы завершить карьеру в составе «Реала»

26-летний звёздный словенский разыгрывающий защитник Лука Дончич, представляющий команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс», заявил, что хотел бы завершить свою карьеру в составе мадридского «Реала».

«Чтобы играть в мадридском «Реале» — нужно быть очень хорошим игроком. Конечно, я хотел бы завершить карьеру в их составе, ведь они вырастили меня», — приводит слова Дончича Eurohoops.

Лука выступал за «Реал» с 2015 по 2018 год, дебютировав в команде в 16 лет, 2 месяца и 2 дня. В составе мадридцев становился Самым ценным игроком (MVP) регулярного сезона Евролиги в 2018-м, а также MVP «Финала четырёх» в тот же год.