Егор Дёмин посетил офис НБА в Нью-Йорке

Российский баскетболист «Бруклин Нетс» Егор Дёмин сообщил, что на днях побывал в офисе НБА в Нью-Йорке. Там он прошёл экскурсию и встретился с заместителем комиссионера лиги Марком Тейтумом.

«Мне провели небольшую экскурсию, показали коллекционные и важные для лиги экспонаты, такие как джерси Билла Рассела, чемпионский перстень с самого первого финала НБА и многое другое. Также была возможность пообщаться с Марком Тейтумом, главным операционным директором НБА, заместителем Адама Сильвера. Марк в разговоре ответил на интересующие вопросы на тему проекта создания совместного чемпионата с Евролигой, расширения НБА и добавления новых команд, связи расписания и большого количества травм в прошлом сезоне», — написал Дёмин в своём телеграм-канале.