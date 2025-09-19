Оладжьювон возглавил топ игроков НБА не из США по версии HoopsHype, Кириленко — в топ-30

Портал HoopsHype опубликовал рейтинг лучших игроков в истории НБА, не представляющих США. При составлении списка учитывались успехи в турнирах под эгидой ФИБА, но главным критерием стали достижения в Национальной баскетбольной ассоциации.

Топ-10 лучших игроков НБА не из США:

1. Хаким Оладжьювон (Нигерия)

2. Дирк Новицки (Германия)

3. Яннис Адетокунбо (Греция)

4. Никола Йокич (Сербия)

5. Стив Нэш (Канада)

6. Пау Газоль (Испания)

7. Тони Паркер (Франция)

8. Лука Дончич (Словения)

9. Джоэл Эмбиид (Камерун)

10. Шей Гилджес-Александер (Канада)

Ману Джинобили оказался только на 12-м месте, Тони Кукоч — на 23-й позиции, в то время как Карл-Энтони Таунс занял 19-ю строчку. Жоаким Ноа расположился на 27-м месте и опередил россиянина Андрея Кириленко, который замкнул топ-30.