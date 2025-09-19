Экс-игрок Евролиги проведёт сезон в футбольном клубе на благотворительных началах

Сербский центровой Мирослав Радулица отыграет сезон в составе футбольного клуба из своего родного города — «Железничар Панчево». Об этом сообщает Eurohoops.

«Я рад, что мы достигли соглашения, и с нетерпением жду возможности стать частью ФК «Железницар». Мы быстро договорились, и самое главное — мы сделаем все возможное, чтобы помочь гуманитарной организации «Сербы для сербов», которая делает большие и важные дела для нашего народа. Я с нетерпением жду первой тренировки, встречи с товарищами по команде и верю, что вместе мы совершим много гуманитарных акций», — подчеркнул экс-игрок «Црвены Звезды».

Как сообщается, вся зарплата Радулицы будет отправлена на благотворительность в упомянутыю организацию «Сербы для сербов».