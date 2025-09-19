Джейсон Тейтум провел почти все лето в Бостоне, восстанавливаясь после травмы ахилла

Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум после разрыва ахиллова сухожилия в плей-офф провел почти все лето в Бостоне, занимаясь реабилитацией. Главный тренер клуба Джо Маззула отмечает его усердие, но конкретных сроков возвращения на площадку не называет.

«Он делал то, что никто от него не требовал. По будням он работал в Бостоне, а в выходные мог вылететь на отдых, но всегда возвращался к понедельнику и продолжал тренировки», — приводит слова Маззула Boston.com.

Тейтум получил травму в мае в ходе второго раунда плей-офф против «Нью-Йорк Никс». Обычно подобные травмы требуют около года на восстановление, но игрок самостоятельно организовал интенсивную программу реабилитации, включая тренировки даже во время краткосрочных поездок. Ожидается, что форвард может пропустить большую часть сезона 2025–2026.