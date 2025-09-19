Лейкерс готовы к обменам ради чемпионских амбиций с Дончичем и Джеймсом

Баскетбольный клуб НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» продолжают работу над усилением состава и не считают межсезонье завершённым. Клуб готов рассматривать обмены, которые могут укрепить команду в борьбе за чемпионский титул, особенно с участием Луки Дончича и Леброна Джеймса. Об этом сообщил генральный менеджер «Лейкерс» Роб Пелинка.

«Если будут разумные варианты обменов в разрезе чемпионских амбиций, мы их осуществим. Совместное присутствие Луки и Леброна в нашем составе в этом сезоне — это важный для нас момент, постараемся сделать всё, чтобы добиться 18-го титула», — приводит слова Пелинки ESPN.

Команда рассматривает возможность использовать истекающие контракты форвардов Руи Хатимуры ($ 18,3 млн долларов) и Макси Клебера ($ 11 млн) и защитника Гэйба Винсента ($ 11,5 млн) вместе с драфт-пиком 2031 или 2032 года в потенциальных сделках. Клуб также готов принимать долгосрочные контракты, выходящие за рамки следующего сезона.