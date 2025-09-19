Дюрант восстановил доступ к своим биткоинам, они выросли за это время на 18 600%

36-летний американский форвард и двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кевин Дюрант, выступающий за команду «Хьюстон Рокетс», восстановил доступ к своему биткоин-кошельку. Об этом сообщает издание Day Trading News.

Дюрант приобрёл криптовалюту на неназванную сумму в 2016 году. Тогда стоимость одной монеты составляла $ 650. В настоящий момент цена одного биткоина стала выше в 186 раз. Таким образом, Дюрант получит от этого кошелька 18 600% дохода.

В прошлом сезоне НБА Дюрант, выступавший за «Финикс Санз», принял участие в 62 матчах, в которых в среднем набирал 26,6 очка, шесть подборов и 4,2 передачи.

Летом 2025 года баскетболист был обменян в «Хьюстон Рокетс».

Дюрант в 2007 году был выбран на драфте клубом «Сиэтл Суперсоникс» (в 2008 году клуб переехал и сменил название на «Оклахома-Сити Тандер») под вторым номером, по итогам дебютного сезона был признан новичком года в НБА. Все свои чемпионства завоевал в составе «Уорриорз».