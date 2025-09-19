Скидки
Егор Дёмин рассказал о тестировании очков Apple и 3D камер в офисе НБА

Российский игрок «Бруклин Нетс» Егор Дёмин посетил офис НБА и попробовал новые технологии, которые лига планирует использовать во время встреч. Очки Apple и виртуальные 3D камеры позволяют зрителям смотреть игру с любого ракурса, включая вид от лица игроков.

«Еще было интересно попробовать инновацию с очками от Apple и виртуальными 3D камерами. Лига планирует использовать такие технологии во время матчей, чтобы у любого, кто имеет такие очки, была возможность посмотреть игру буквально с любого ракурса, любой точки площадки и арены. Можно будет даже «прикрепиться» к любому игроку и смотреть игру от лица игрока» — написал Дёмин в своём телеграм-канале.

