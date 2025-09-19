Скидки
Тайлер Хирроу перенесёт операцию на левой ступне и пропустит старт сезона НБА-2025/2026

Тайлер Хирроу перенесёт операцию на левой ступне и пропустит старт сезона НБА-2025/2026
Защитник «Майами» Тайлер Хирроу решился на операцию на левой ступне после нескольких месяцев попыток лечения без хирургического вмешательства. Игрок получил инъекции плазмы и кортизона, но они не помогли избавиться от боли, из-за чего он пропустит начало нового сезона. Об этом сообщил репортёр Энтони Чанг на своей странице в социальной сети.

Травма беспокоит Хирроу с середины лета. Тайлер Хирроу был выбран командой «Майами Хит» на драфте НБА 2019 года в первом раунде под общим 13-м номером.

Ранее Хирроу попал в рейтинг разыгрывающих Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по версии The Athletic.

