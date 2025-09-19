Скидки
Куминга готов подписать квалификационное предложение, если «Уорриорз» не изменят контракт

Комментарии

Агент форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Жонатана Куминги Аарон Тернер заявил, что его клиент может согласиться на квалификационное предложение в размере около $ 8 млн, если клуб не изменит условия текущего контракта. Об этом сообщает ESPN.

«Если «Уорриорз» хотят побеждать сейчас и иметь в команде игрока, который чувствует себя уважаемым и мотивированным, мы считаем, что им стоит дать Куминге опцию игрока на третий год контракта. Конечно, клуб немного потеряет в стоимости торгового актива, но в текущей ситуации это оптимальный вариант. В противном случае Куминга готов принять квалификационное предложение и выйти на рынок свободных агентов, чтобы контролировать своё будущее», — приводит слова Тернера ESPN со ссылкой на подкаст The Hoop Collective.

