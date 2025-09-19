Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Адетокунбо и Шенгюн урегулировали конфликт после Евробаскета

Адетокунбо и Шенгюн урегулировали конфликт после Евробаскета
Комментарии

Лидер сборной Греции Яннис Адетокунбо связался с игроком турецкой команды Алпереном Шенгюном после Евробаскета, чтобы снять напряжение, возникшее между игроками и их болельщиками. По информации BasketNews, форвард сборной Греции сам вышел на контакт и предложил обсудить ситуацию напрямую.

Конфликт начался после того, как Шенгюн раскритиковал игру Адетокунбо, назвав его «не лучшим пасующим». В ответ греческая сторона выступила с резкой реакцией, а перепалка продолжилась в соцсетях. Ситуация усугубилась, когда в адрес жены Адетокунбо начали поступать угрозы. На этом фоне греческий баскетболист решил пойти на контакт с соперником, чтобы предотвратить дальнейшее обострение.

Материалы по теме
Жена Янниса Адетокунбо подверглась онлайн-угрозам от турецких болельщиков
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android