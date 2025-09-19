Адетокунбо и Шенгюн урегулировали конфликт после Евробаскета

Лидер сборной Греции Яннис Адетокунбо связался с игроком турецкой команды Алпереном Шенгюном после Евробаскета, чтобы снять напряжение, возникшее между игроками и их болельщиками. По информации BasketNews, форвард сборной Греции сам вышел на контакт и предложил обсудить ситуацию напрямую.

Конфликт начался после того, как Шенгюн раскритиковал игру Адетокунбо, назвав его «не лучшим пасующим». В ответ греческая сторона выступила с резкой реакцией, а перепалка продолжилась в соцсетях. Ситуация усугубилась, когда в адрес жены Адетокунбо начали поступать угрозы. На этом фоне греческий баскетболист решил пойти на контакт с соперником, чтобы предотвратить дальнейшее обострение.